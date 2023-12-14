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1-on-1 with Oklahoma OL pledge Josh Aisosa

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Oklahoma commit Josh Aisosa, a three-star offensive lineman from Edmond (Okla.) Santa Fe High School, sits down for a one-on-one with Parker Thune.

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