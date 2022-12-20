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{{ timeAgo('2022-12-20 15:03:26 -0600') }} football Edit

5-Stars In Play?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma heads into the Early Signing Day with two elite prospects set to decide in a group that could make for one of the best defensive hauls the Sooners have seen since Brent Venables was a defensive coordinator in Norman.

But Peyton Bowen and Tausili Akana aren't the only elite defensive prospects in today's Notes thread.

Tuesday Notes...

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