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A Week of Portal Focus

SoonerScoop
Special to SoonerScoop.com

Oklahoma's class of 2023 is put to bed, at least this point, while the class of 2024 is just getting rolling. So where is Oklahoma's focus? On a busy week, and weekend, of transfer portal visitors to Norman. This week's SoonerScoop will take a look at several of the potentially key names and pieces of the 2023 roster that the Sooners are eyeing.

The Sooner Scoop - January 7, 2023

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