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Adebawore's Big Week

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

ORLANDO - In a week of big performances at the All-American game perhaps no Sooner made a bigger move with evaluators than North Kansas City, Mo. Rivals100 defensive end P.J. Adebawore. The big pass rusher has entered the five-star conversation after his huge performance at the Under Armour All-American game.

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