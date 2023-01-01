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Adebawore Shining

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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ORLANDO - Oklahoma signee P.J. Adebawore has had a stellar first few days and dominated in one-on-ones on Saturday at Under Armour All-American practices.

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