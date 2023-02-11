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An In-State Haul to Come?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's in-state recruiting class over the upcoming three classes shows a lot of potential but how could the Sooners fare in pursuing so many standouts? Beyond that, with the talk of the Sooners move to the SEC we take a look at some of the standouts in Florida that the Sooners have identified early on.

The Sooner Scoop - February 10, 2023

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