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Back in the Saddle

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Oklahoma's February was quiet, no commitments and no junior day events due to it being a quiet period in recruiting. But the shackles have been removed and the Sooners are wasting no time with a big visit weekend on Saturday. After a week off Oklahoma fans hit up SoonerScoop.com recruiting publisher Josh McCuistion for his thoughts on all that is happening in Norman this weekend and into a busy month of recruiting.

BOARD CHAT - February 28, 2023

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