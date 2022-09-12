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{{ timeAgo('2022-09-12 06:00:00 -0500') }} football Edit

Big Weekend for Sooners

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma may have only had one official visitor, Rivals250 defensive end Jordan Renaud, but that doesn't mean it was a quiet weekend. With a few elite unofficial visitors and some news around college football our latest Monday Notes provide some serious punch.

Monday Notes

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