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BITE-SIZE POD: Knee-jerk takeaways from Oklahoma's season-ending defeat

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

Brandon Drumm and Blake Mullen sit down to discuss what went wrong for Oklahoma in a 38-24 loss to Arizona.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/1Sj8YEbsvtS55bhD87A8aS?si=iYTMCKW6Q3mWNh_tkPZbzg

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rapid-analysis-oklahoma-chokes-away-the-alamo-bowl/id1691890561?i=1000639988412

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