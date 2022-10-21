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Carter Talks Commitment

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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TAMPA, Fla. - Oklahoma Rivals250 linebacker commitment Lewis Carter put on a dominant performance in his team's 54-6 win over Tampa Blake. After his multi-touchdown and multi-tackle for loss performance he caught up with SCOOPHD about the standing of his current commitment with the Sooners as well as his big night on the field.

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