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Cheez-It Bowl Media Day

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.

SCOOPHD highlights Oklahoma's portion of Cheez-It Bowl Monday in Orlando with the Sooners speaking to the media. The Sooners take on Florida State Thursday.

Cheez-It Bowl Media Day

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