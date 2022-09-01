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{{ timeAgo('2022-09-01 12:12:23 -0500') }} football Edit

Coleman's Decision Coming

Clint Cosgrove
Rivals.com Recruiting Analyst

Oklahoma's class of 2023 is looking to close on multiple big pieces and none is bigger than Lincoln (Neb.) East Rivals100 tight end Malachi Coleman. The big and explosive prospect came down to Norman this summer and spoke with Rivals.com's Clint Cosgrove about his interest in the Sooners and the rest of his top seven as well as his upcoming decision.

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