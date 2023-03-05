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Commits to Come?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Oklahoma's junior day event had some big names in the Sooners recruiting efforts and though it was, outwardly, a bit quiet there was plenty happening at the Sooners 'Elite Jr. Day'. Several prospects have already caught up with SoonerScoop.com about their trip and more updates continue to roll in.

Junior Day Notes...

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