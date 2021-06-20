 SoonerScoop - Early Reviews Coming In
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Early Reviews Coming In

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

With Oklahoma's ChampUBBQ completed, it's time to start taking stock of just what happened and where better to do so than catching up with a number of prize recruits. How did the Sooners fare in some of the first reviews from the BBQ?

ChampUBBQ Early Returns

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