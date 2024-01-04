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EMERGENCY POD: Roof needs replaced

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Spotify: https://open.spotify.com/episode/4ef6MixXTS9wbgE8b4Yuxk?si=9d092e85702245f6

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/emergency-pod-ted-roof-is-out-and-the-sooners-need-a-new-dc/id1691890561?i=1000640597649

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