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EXCLUSIVE: Christian Jones talks recruitment and Oklahoma's standing

Blake Mullen • OUInsider
Reporter

Four-star linebacker Christian Jones, the nation's No. 51 player according to Rivals, sits down with OUInsider for an exclusive interview about his recruitment process.

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