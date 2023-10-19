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EXCLUSIVE: Michael Boganowski sits down with OUInsider to discuss decision

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

From his kitchen table in Junction City, four-star ATH and newly minted Oklahoma commit Michael Boganowski explains why he chose the Sooners over Kansas State, Kansas and Florida State.

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