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Field Vision Breakdown: Eddy Pierre-Louis
Bryan Clinton
•
OUInsider
Contributor
How special is Oklahoma freshman offensive lineman Eddy Pierre-Louis? Let’s put it this way: There might not be a better athlete, pound-for-pound, on the Sooners’ entire roster.
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