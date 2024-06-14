Advertisement
News More News
ago football Edit

Field Vision Breakdown: Eddy Pierre-Louis

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

How special is Oklahoma freshman offensive lineman Eddy Pierre-Louis? Let’s put it this way: There might not be a better athlete, pound-for-pound, on the Sooners’ entire roster.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement