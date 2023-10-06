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Field Vision with Coach Clinton: A detailed look at the tape on Texas

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

A glimpse at the film on the Texas Longhorns as Oklahoma prepares to battle the nation's third-ranked program in the Red River Rivalry.

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