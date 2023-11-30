Advertisement
News More News
ago football Edit

Field Vision with Coach Clinton: A look at the film on Littrell's offense

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

A look at the concepts that make Seth Littrell's offense distinctive, and what type of scheme Oklahoma fans will see from their offense under Littrell's direction.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement