News More News
ago football Edit

Field Vision with Coach Clinton: Oklahoma Defense vs. Texas

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Join me as we take an in-depth look at some of the key defensive plays from Oklahoma's 34-30 win over Texas in the Red River Rivalry last Saturday.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}