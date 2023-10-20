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Field Vision with Coach Clinton: UCF

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Looking for some film analysis on Oklahoma's upcoming opponents? We've got you covered with OUInsider's Field Vision with Coach Clinton.

In this week's episode, we take a closer look at the UCF Knights (3-3, 0-3), who will take on Oklahoma in Norman at 11:00 p.m. (ABC) on Saturday.

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