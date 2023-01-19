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Georgia four-star 2024 LB Sammy Brown covers six recruiting contenders

Georgia 2024 four-star LB Sammy Brown focusing on six schools
Georgia 2024 four-star LB Sammy Brown focusing on six schools (Nick Lucero/Rivals.com)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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