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{{ timeAgo('2023-01-25 12:00:00 -0600') }} football Edit

Ground to Cover

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's work in the class of 2024 gets officially underway this week with the Sooners first junior day. Beyond that the final rankings release saw Oklahoma move up a spot in the Rivals team rankings. All of this and more made for a lively board chat - have a look at everything Sooners fans are talking about this week.

BOARD CHAT - January 24 - 2023

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