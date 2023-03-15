News More News
{{ timeAgo('2023-03-15 12:53:58 -0500') }} football Edit

Hawkins decision looming

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
Related
Related
{{ link.display_text }} |

SoonerScoop.com Recruiting Publisher Josh McCuistion catches up with Frisco (Texas) Emerson 4-star dual-threat quarterback Michael Hawkins following the Under Armour Camp in Arlington. Hawkins will make his commitment announcement on April 8.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}