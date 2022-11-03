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HD: Bowman's return

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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SCOOPHD highlights head coach Brent Venables, defensive coordinator Ted Roof, linebacker DaShaun White, cornerback Jaden Davis and safety Billy Bowman talking on the Sooners recent surge in the turnover department and the return of Bowman to the Sooner secondary.

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