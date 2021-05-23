 Scott Surratt's Carthage program has been dominant winning four state titles in the last five years.
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HD: Scott Surratt

Josh McCuistion • SoonerScoop
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SoonerScoop.com's Josh McCuistion stopped down with Carthage (Texas) head coach Scott Surratt on his dominant east Texas football program as well as Sooners 2022 outside linebacker commit Kip Lewis

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