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How Big is Bowen for OU?

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Oklahoma fans have had some time to digest their biggest news of the 2023 class - landing the signature of the nation's No. 10 overall player, Peyton Bowen. The Denton (Texas) Guyer safety has been a huge focus for the Sooners and on Thursday, after a wild 24 hours, their work paid off.

What made the state of Texas' No. 2 prospect so important for Oklahoma?

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