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In the Paint: Sooner hoops facing a pivotal, must-win Bedlam game

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Jesse Crittenden and Brody Lusk discuss the Sooners' back-to-back losses and preview Saturday's must-win Bedlam showdown (3 p.m. ESPN2)

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