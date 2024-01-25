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In The Paint: What the loss to Texas means for No. 11 OU Basketball

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Jesse Crittenden and Brody Lusk discuss the Sooners' disappointing loss to Texas and what it means moving forward.

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