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Kickoff time announced for Bedlam matchup

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

The kickoff time for next weekend's Bedlam matchup was announced on Saturday night.

Oklahoma and Oklahoma State's rivalry game will kickoff at 2:30 p.m. next Saturday in Stillwater.

The final Bedlam matchup for the foreseeable future will be televised on ABC.

The game will mark the second afternoon kickoff for OU since the Week 3 game against Tulsa. It also ends a stretch of three consecutive morning kickoffs for the Sooners.

The Sooners (7-1) will be looking to bounce back from a 38-33 loss to Kansas.


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