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Kickoff time announced for Bedlam matchup
Jesse Crittenden
•
OUInsider
Beat Writer
The kickoff time for next weekend's Bedlam matchup was announced on Saturday night.
Oklahoma and Oklahoma State's rivalry game will kickoff at 2:30 p.m. next Saturday in Stillwater.
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The final Bedlam matchup for the foreseeable future will be televised on ABC.
The game will mark the second afternoon kickoff for OU since the Week 3 game against Tulsa. It also ends a stretch of three consecutive morning kickoffs for the Sooners.
The Sooners (7-1) will be looking to bounce back from a 38-33 loss to Kansas.