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Lagway Talks Sooners

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

2024 Willis, Texas dual-threat quarterback D.J. Lagway catches up with SoonerScoop.com Recruiting Publisher Josh McCuistion talking on the start to his junior season and where his recruitment stands following a busy summer of visits.

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