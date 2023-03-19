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Momentum Building for OU

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's class of 2024 is still getting it's feet on the ground but there is a growing belief that the Sooners have a load of momentum on the recruiting trail and - like last year - may be due for a big spring and summer. This week's SoonerScoop is set to break down a number of top targets, including one of the nation's elite defensive backs who is starting to take a shine to Oklahoma.

The Sooner Scoop - March 17, 2023

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