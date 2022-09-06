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Monday Morning Idiot: UTEP

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Oklahoma's 45-13 win over UTEP was a solid start for the Brent Venables era in Norman but just how impressive was it? Were there some surprising standouts including a few freshman doing some awe-inspiring stuff? Take a look as we offer some play by play thoughts on the Sooners big season-opening win.

The Monday Morning Idiot: UTEP

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