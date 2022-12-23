News More News
{{ timeAgo('2022-12-23 11:13:11 -0600') }} football Edit

More Than a 5-Star QB

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.

Oklahoma's class of 2023 has long been discussed as a group that was built on a five-star quarterback in Jackson Arnold but it's far more than just the talented signal-caller that has made it to Norman.

In his conversation with the media Jeff Lebby spoke on National Signing Day with Keyon Brown, Jaquaize Pettaway, Kalib Hicks, Daylan Smothers, Josh Bates, Heath Ozaeta, Cayden Green, Logan Howland, Kade McIntyre, and even Austin Stogner's return to Norman.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}