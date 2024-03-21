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Oklahoma Drill: Kadyn Proctor saga, OU softball finding a groove
Jesse Crittenden
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OUInsider
Beat Writer
Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss how the Kaydn Proctor saga could impact college football, plus some OU football and softball talk.
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