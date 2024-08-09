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Oklahoma Drill: Reacting to Jayden Gibson's injury, practice notes

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden
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In the latest episode of the Oklahoma Drill podcast, Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss the reports of Jayden Gibson's injury and their takeaways from the first week of fall camp.

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