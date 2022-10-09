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{{ timeAgo('2022-10-09 22:29:59 -0500') }} football Edit

OU Commits Not Flinching

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's class of 2023 is one of the nation's best but Sooner fans have wondered how they might feel about the Sooners nearly unprecedented 3-3 start to the season. Would it hurt the commitments and their belief in the program and what Brent Venables has planned in Norman?

So far? The Sooners seem to be in great standing.

Monday Notes - Commits Standing Firm

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