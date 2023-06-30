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OU offensive lineman Aaryn Parks announces withdrawal from transfer portal

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

After entering the NCAA Transfer Portal earlier this week, an Oklahoma offensive lineman is back with the team.

Redshirt junior Aaryn Parks announced on Twitter Friday that he's returned to the Sooners.

"Every setback is an invitation to grow, to evolve and come back better," Parks wrote in his social media post. "With that being said... I'm (back). Boomer-Sooner."

ON3 reported on Wednesday that Parks had entered the transfer portal. Later that day, Parks tweeted to indicate he was looking for a new program.

However, Parks has withdrawn from the portal and will be back with the Sooners for the 2023 season.

The 2020 consensus four-star prospect played five games last season in a backup role at offensive tackle.

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