After entering the NCAA Transfer Portal earlier this week, an Oklahoma offensive lineman is back with the team. Redshirt junior Aaryn Parks announced on Twitter Friday that he's returned to the Sooners.

"Every setback is an invitation to grow, to evolve and come back better," Parks wrote in his social media post. "With that being said... I'm (back). Boomer-Sooner." ON3 reported on Wednesday that Parks had entered the transfer portal. Later that day, Parks tweeted to indicate he was looking for a new program.

