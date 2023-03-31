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OU ProDay: Marvin Mims

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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Former Oklahoma wide receiver Marvin Mims speaks with the media following his Pro Day in Norman, plus SCOOPHD highlights.

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