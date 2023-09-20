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OUInsider's Field Vision with Coach Clinton: Cincinnati Bearcats

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Bryan Clinton, part of the OUInsider team, was a high school football coach in a former life and will use his knowledge of the game to help Sooner fans prepare for Oklahoma's opponent each week in his new series, Field Vision with Coach Clinton.

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