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OUInsider's Field Vision with Coach Clinton: Game-winning drive vs. Texas

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Here's the in-depth analysis of Oklahoma's game-winning drive against Texas to lift the Sooners to a 34-30 win. From the drive's first completion to Drake Stoops to Dillon Gabriel's game-winner to Nic Anderson, we cover it all in this week's Field Vision with Coach Clinton.

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