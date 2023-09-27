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OUInsider's Field Vision with Coach Clinton: Iowa State

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Hop in the film room with OUInsider's Bryan Clinton and check out the breakdown on Oklahoma's Week 5 opponent: Iowa State.

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