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OUInsider's First Look at Love's Field

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Join us for an exclusive look at Oklahoma's first-ever game at Love's Field on Friday afternoon and relive the best moments from a thrilling victory over Miami (OH)!

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