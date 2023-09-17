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OUInsider Sideline Pass: A field-level glimpse at Oklahoma's win over Tulsa

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Relive the Sooners' 66-17 win over Tulsa through the OUInsider lens.

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