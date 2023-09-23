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OUInsider Sideline Pass: Oklahoma 20, Cincinnati 6

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Experience all the drama of Oklahoma's 20-6 win over Cincinnati from a field-level view of Nippert Stadium.

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