News More News
ago football Edit

OUInsider Sideline Pass: Oklahoma 34, Texas 30

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Watch all the top moments from Oklahoma's monumental 34-30 victory over Texas from the sidelines, with OUInsider's Sideline Pass.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}