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OUInsider Sideline Pass: Oklahoma 50, Iowa State 20

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Relive all the top moments from Oklahoma's 50-20 win over Iowa State from a field-level view with OUInsider's Sideline Pass!

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