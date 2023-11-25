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OUInsider Sideline Pass: Oklahoma 69, TCU 45

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

Experience all the biggest moments from Oklahoma's 69-45 win over TCU from our perspective with OUInsider Sideline Pass.


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