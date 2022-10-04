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Pettaway Shines for Lobos

Josh McCuistion • SoonerScoop
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@Josh_Scoop
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CYPRESS, Texas - Oklahoma's class of 2023 has a strong receiver room built and none are more highly ranked at the moment than Cypress Langham Creek Rivals100 pass catcher Jaquaize Pettaway. The explosive prospect had a big night while SCOOPHD was on hand for a heartbreaking 36-33 loss to Cy-Falls and discussed just what his talent will mean to Norman.

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